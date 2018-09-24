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В Узловой мужчина убил возлюбленного своей дочери
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

В Узловой мужчина убил возлюбленного своей дочери

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

В Тульской области следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
 
По предварительным данным, вечером 23 сентября в поселке Бестужевский Узловского района в одной из квартир дома №32 было обнаружено тело 34-летнего мужчины с колото-резаной раной грудной клетки.
 
Около 19.00 в квартире находились подозреваемый со своей сожительницей, своей дочерью и ее гражданским мужем. 
 
- Между сожителем девушки и ее отцом произошла ссора, в результате которой последний, вооружившись ножом, нанес ему один удар в область грудной клетки. От полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, 
 
58-летний подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Решается вопрос о заключении его под стражу.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:00 +1
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