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Туляки могут написать сценарий для социальных роликов ГИБДД

Туляки могут написать сценарий для социальных роликов ГИБДД

Принимайте участие в конкурсе!

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области объявляют ежегодный конкурс на лучший сюжет (сценарий) социального ролика по безопасности дорожного движения. Срок проведения — с 25 сентября по 15 октября.

Цели конкурса — повышение правосознания и культуры участников дорожного движения, привлечение внимания широкой общественности к проблемам безопасности дорожного движения.

Традиционные номинации конкурсных работ:

  1. Детский дорожно-транспортный травматизм.
  2. «Нетрезвый водитель».
  3. Родитель — главный в жизни учитель.
  4. Научи ребенка ПДД.
  5. «Скорость убивает!»
  6. «Движение с уважением!» (о взаимовежливом отношении пешеходов и водителей).
  7. Встречная полоса — прямиком на небеса!
  8. Стань заметнее на дороге (о важности использования светоотражающих элементов).
  9. Дорога не прощает ошибок.
  10. Безопасность на общественном транспорте, в том числе на легковом такси.
  11. Ваш взгляд на тему безопасности дорожного движения.

Главное требование к конкурсным работам: материалы должны призывать граждан соблюдать Правила дорожного движения и формировать модель законопослушного поведения, а также иметь актуальный посыл для населения, инновационный и творческий подход.

Сценарии принимаются в формате Word, в электронном виде по адресу propaganda71@yandex.ru с пометкой темы «На конкурс социальной рекламы»; посредством личного сообщения в официальную группу в социальной сети «ВКонтакте» «Тульская Госавтоинспекция»; в группу по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Тульской области (ул.Советская, д. 110, каб.41).

Обязательно указание автора сюжета ФИО и его контактные данные для обратной связи.

Работы будут оцениваться конкурсной комиссией из представителей сотрудников ГИБДД, министерства образования Тульской области, министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области и общественных организаций.

Награждение победителей конкурса состоится 22 октября 2018 года.
Комиссия определяет 3 лучшие работы в каждой из номинации, авторы работ награждаются дипломами и призами. По усмотрению комиссии могут быть определены дополнительные призеры.

Лучшие сценарии (сюжеты) будут использованы для подготовки социальных роликов и экранизированы в дальнейшем. Кроме того, авторы будут принимать непосредственное участие в съемках.

Телефон для справок: 32−45−39.

В этом году видеоролики, снятые по сценариям граждан, победили в XI Всероссийском конкурсе телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения в номинации «Социальная реклама».

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 20:33 +1
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