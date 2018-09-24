В Тульском кремле откроется выставка «Хоккей в наших сердцах»

5 октября в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля откроется выставка «Хоккей в наших сердцах».

Организатором выступила Федерация хоккея России при поддержке комитета Тульской области по спорту.

В экспозицию вошли золотые олимпийские медали, завоеванные отечественными хоккеистами за всю историю хоккея; свитеры сборных команд с победных Олимпийских игр, начиная с 1956 года; экипировка хоккеистов разных лет, клюшки, Кубки чемпионов мира, в том числе и Кубок, завоеванный сборной России на чемпионате мира 2008 года. Тогда наша команда в финале обыграла сборную Канады со счетом 5:4.

Отдельно на выставке будет отражена история тульского хоккея.

Выставка будет работать до 21 октября. Вход свободный.

Режим работы:

Понедельник-среда, воскресенье — 10.00−18.00;

Четверг-суббота — 10.00−20.00.