За что тульские УК могут лишиться лицензии на управление многоквартирным домом?

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко пояснил, что к таким нарушениям отнесены:

нарушение, повлекшее причинение вреда жизни или тяжкого вреда здоровью жителей, которое подтверждено вступившим в законную силу решением суда;

непроведение УК испытаний на прочность и плотность (гидравлических испытаний) узлов ввода и систем отопления, промывки и регулировки систем отопления, выполняемых в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах;

незаключение УК в течение 30 календарных дней со дня начала исполнения договора управления многоквартирным домом договоров с ресурсоснабжающими организациями в целях приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме;

наличие у УК признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем 2 среднемесячные величины обязательств по оплате согласно договору ресурсоснабжения;

нарушения требований к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания (вступает в силу с 01.03.2019);

незаключение в течение 30 календарных дней со дня начала управления многоквартирным домом договоров о выполнении работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования, выполнении работ по эксплуатации, в том числе по обслуживанию и ремонту лифтов;

отказ от передачи предусмотренной законодательством РФ технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением домом документов, ключей от помещений, электронных кодов доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества, а также иных технических средств и оборудования, необходимых для эксплуатации и управления МКД;

непрекращение УК деятельности по управлению многоквартирным домом в течение 3 дней со дня исключения сведений о таком доме из реестра лицензий субъекта РФ.

По словам Леонида Ивченко, если в течение в течение 12 месяцев со дня назначения наказания за одно из грубых нарушений из данного перечня УК вновь совершит грубое нарушение, она потеряет право управлять домами. При этом в зависимости от нарушения нормативным правовым актом предусматривается исключение из реестра лицензий либо домов, в отношении которых совершены нарушения, либо всех домов, которыми управляет данная компания.

Таким образом, вводятся дополнительные механизмы воздействия на управляющие компании для обеспечения выполнения ими своих обязанностей. Жилищной инспекции предоставлены конкретные полномочия, позволяющие прекращать ненадлежащее управление домами.