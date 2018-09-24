Полкилометра дороги в Тульской области отремонтируют за 25 млн рублей

Во всяком случае такова начальная стоимость аукциона, в ходе которого она может снизиться.

Тулаавтодор объявил о старте аукциона для выбора подрядчика, который отремонтирует автомобильную дорогу «Болохово-Шварцевский-автоподъезд к населенному пункту Стубленка». Это та самая дорога, о ремонте которой несколько лет мечтали жители поселка Болоховский Киреевского района.

Дело в том, что школа, в которой учатся дети из поселка, расположена в трех километрах — в поселке Шварцевский. Ребята вынуждены ходить туда пешком в любую погоду, несмотря на то, что, согласно СанПиНу, автобус в этом случае должен быть, поскольку расстояние до школы свыше 2 км для школяров с 1 по 4 класс и свыше 4 км для старших детей.

Еще в 2014 году дорогу до Шварцевского ремонтировали, и она вроде бы безопасна для перевозки детей. Да и автобус у администрации муниципалитета есть.

Но есть одно «но»: на пути в Шварцевский есть принадлежащий РЖД железнодорожный переезд — 327-й км перегона «Присады — Дедилово», на подходах к которому «продольный уклон горизонтальных площадок не соответствует нормативным требованиям». То есть именно из-за таких особенностей переезда возить детей на автобусе нельзя. Протяженность переезда небольшая — 25,6 метра. В связи с этим прокуратура района обращалась в суд с иском к РЖД, в июле 2016 года было вынесено решение: ведомству было отказано в удовлетворении иска.

В связи с этим ГАУ ТО «Проектная контора» по заказу министерства транспорта Тульской области подготовило проект капитального ремонта участка автомобильной дороги «Болохово – Шварц» в районе железнодорожного переезда протяженностью 754 метра. Проект включает в себя строительство горизонтальной 10-метровой площадки.

Об этом сообщалось еще весной 2018 года и планировалось, что до 15 августа ГУ ТО «Тулаавтодор» выполнит ремонт, чтобы к 1 сентября запустить школьный автобус.

Что именно помешало выполнить работы в срок – неизвестно, но теперь Тулаавтодор выступает заказчиком работ и ищет подрядчиков на выполнение ремонта, только уже не 754 метров дороги, а чуть больше половины – 478 метров.

Начальная, она же максимальная, цена контракта составляет 25 млн 179 тыс. 390 рублей.

Аукцион был объявлен только 20 сентября, продлится он месяц. То есть самое раннее - ремонт начнется только в середине октября. Правда, закончиться он должен быстро – за 35 дней с момента заключения контракта.

Пока же проводится аукцион и ведется ремонт, школьники вновь вынуждены ходить пешком 3 км туда и обратно, а если дожди, то по грязи. Наглядно масштаб проблемы показывает видео: