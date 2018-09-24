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Плательщики единого сельхозналога будут платить НДС

Плательщики единого сельхозналога будут платить НДС

Рассказываем подробнее.

С 1 января 2019 года вступают в действие изменения, внесенные Федеральным законом от 27.11.2017 №335-ФЗ, согласно которым все плательщики единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) становятся плательщиками НДС.

Таким образом, плательщики ЕСХН становятся плательщиками НДС со всеми вытекающими обязанностями в виде выставления счетов-фактур, учета полученных счетов-фактур; ведения книги покупок и продаж, составления и представления в налоговые органы по месту своего учета декларации по НДС по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

При этом с 1 января 2019 года налогоплательщики ЕСХН имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС при выполнении условий, установленных статьей 145 Кодекса:

  • переход на уплату ЕСХН и право на применение освобождения реализуются в одном и том же календарном году;
  • доход от реализации товаров (работ, услуг), в отношении которых применяется ЕСХН, за предшествующий налоговый период без учета НДС не превысил в совокупности: 100 млн рублей за 2018 год, 90 млн рублей за 2019 год и так далее до 60 млн рублей - за 2022 и последующие годы.

Для того чтобы воспользоваться правом освобождения от обязанности плательщика НДС, нужно подать в налоговый орган соответствующее письменное уведомление не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие ЕСХН, воспользовавшиеся правом на освобождение, не могут сами отказаться от права на освобождение в дальнейшем. Они могут только утратить это право при превышении пределов дохода от реализации или при реализации подакцизных товаров.

При утрате права на освобождение повторно оно не предоставляется, а сумма налога за месяц, в котором имело место указанное выше превышение либо осуществлялась реализация подакцизных товаров, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 20:14 0
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