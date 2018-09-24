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29 сентября в Туле медики проведут акцию ко Дню сердца
Фото personaltrainerbusinessforms.com.

29 сентября в Туле медики проведут акцию ко Дню сердца

Все желающие смогут получить консультацию кардиолога и пройти необходимые исследования.

29 сентября во всем мире отмечается День сердца. В 2018 году темой дня выбран призыв: «Моё сердце, твоё сердце. Пообещай своему сердцу…».

В рамках акции 29 сентября с 9.00 до 13.00 на базе ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» (Венёвское шоссе, 1) пройдет День открытых дверей.

В этот день желающие смогут получить консультацию врача-кардиолога, измерить артериальное давление, сдать анализ крови на липидный профиль и уровень холестерина, сделать электрокардиограмму сердца, ЭхоКГ и другие исследования по показаниям.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Для участия в акции необходимо предварительно записаться по телефонам: 8−800−450−33−03, (4872) 41−11−75, 41−64−26.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:30 0
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