29 сентября в Туле медики проведут акцию ко Дню сердца

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Все желающие смогут получить консультацию кардиолога и пройти необходимые исследования.

29 сентября во всем мире отмечается День сердца. В 2018 году темой дня выбран призыв: «Моё сердце, твоё сердце. Пообещай своему сердцу…».

В рамках акции 29 сентября с 9.00 до 13.00 на базе ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» (Венёвское шоссе, 1) пройдет День открытых дверей.

В этот день желающие смогут получить консультацию врача-кардиолога, измерить артериальное давление, сдать анализ крови на липидный профиль и уровень холестерина, сделать электрокардиограмму сердца, ЭхоКГ и другие исследования по показаниям.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.