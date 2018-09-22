В Суворове после ремонта открылась районная больница

Фото автора и пресс-службы правительства.

22 сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил Суворовскую районную больницу и лично проконтролировал исполнение поручений, данных им в ходе рабочей поездки в район в апреле этого года.

Тогда, весной, жители пожаловались на плачевной состояние районной поликлиники: холод в кабинетах, протекающую крышу, обшарпанные стены и сломанную мебель в коридоре.

Во время визита глава региона дал поручение привести в порядок здание. В кратчайшие сроки был разработан проект ремонта.

Решено было заменить протекающую несколько лет кровлю, капитально отремонтировать холл, коммуникации, коридоры и кабинеты на 3 и 4 этаже, а также закупить новую мебель и заменить окна. На ремонт было выделено около 20 миллионов рублей.

Инвестором выступил благотворительный фонд «Территория добрых дел». Также за счет средств фонда «Перспектива» благоустроили территорию возле терапевтического отделения: установили клумбы, высадили цветы, по всему периметру заасфальтировали дорожки.

К ремонту подключилась и сама Суворовская центральная районная больница. За счет собственных средств учреждение приводит в порядок второй этаж здания.

На данный момент ремонтные работы на 3 и 4 этаже больницы закончены. Теперь там вместо разрухи удобная мебель, светлые кабинеты и комфортные коридоры.

В суворовской больнице впервые появился детский стоматологический кабинет. На работу принят квалифицированный специалист, закуплены специализированные препараты для юных пациентов.

На втором этаже работы еще ведутся, но будут закончены уже в ближайшие 1,5-2 месяца.

Сергей Кудряшов, главный врач ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»:

Сергей Кудряшов – Ремонт больнице был необходим, сегодня здание преобразилось. Кроме этого, мы стараемся обновлять еще и медицинское оборудование. Сейчас мы закупаем две стоматологические установки и оборудование для ортопедического отделения стоматологии. Преобразования очень важны для нас. Больница обслуживает пять районов: Суворовский, Дубенский, Арсеньевский, Одоевский и Белевский. Нагрузка большая, но мы справляемся: сейчас мы можем провести всю необходимую диагностику и лечение. В обновленной больнице пациенты будут чувствовать себя максимально комфортно.

Проблема ремонта в больнице отпала, но по-прежнему остался острый вопрос с недостатком кадров. За последние несколько месяцев в больницу были приняты на работу сразу шесть новых специалистов: два хирурга, врач-дерматолог, кардиолог, детский стоматолог и врач-психиатр. Специалисты в Суворов приехали не только из Тульского региона, но и из Московской и Нижегородской области.

Однако сейчас больница нуждается еще в трех терапевтах и специалистах общей практики.

Алексей Дюмин осмотрел обновленную поликлинику:

– Весной этого года я увидел тут печальное зрелище, сейчас все изменилось. Но больницы, которые находятся в плачевном состоянии, в Тульской области еще есть. В 2019 году мы будем изыскивать средства, для того, чтобы все поликлиники, находящиеся в отдаленных муниципальных образованиях, приобрели достойный вид и переходили на работу по принципу «Бережливой поликлиники». Для этого у нас есть возможности и силы.

Я хочу обратиться ко всем главам районов: совсем необязательно ждать приезда губернатора, чтобы потом в авральном режиме проводить ремонт. Следить за состоянием социально важных объектов – это ваша зона ответственности.

И вы сами должны бить в колокола, обращаться к министру здравоохранения, сообщать о том, что ремонт здания необходим. Вы должны быть в тесном контакте с министерствами.

Алексей Дюмин подчеркнул, насколько важен вопрос обеспеченности больниц кадрами. В Суворовском районе в 2018 году за счет средств фонда «Перспектива» были отремонтированы две служебные квартиры, в которых сейчас проживают врачи, приехавшие на работу в Суворов из других городов. Губернатор пообещал, что в ближайшее время в городе будет закуплено еще десять служебных квартир для персонала, что станет дополнительным стимулом для приезда специалистов.

Изменениями больницы жители Суворова довольны. Они признаются: такого масштабного ремонта даже не ожидали.

Нелли Меркулова – В этой больнице годами текла крыша, было очень холодно в кабинетах, потому что окна были старые, а система отопления нарушена. Больница обслуживает несколько районов, и пациенты хотят приходить в теплое и комфортное помещение. Слава богу, что сейчас больница преобразилась. Для нас это настоящее счастье!

Валентина Колчугина – Самая большая красота и счастье – это здоровье. И мы благодарны за тот комфорт, который теперь есть в нашей больнице. Приятно, что появились хорошие лавочки в коридорах, это важно для тех, кто вынужден ждать своей очереди.