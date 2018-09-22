Российские военные передали сирийским детям тульский мёд

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Гуманитарный груз был отправлен в детские учреждения Дамаска по инициативе Алексея Дюмина.

В конце июня стало известно, что Тульская область по инициативе губернатора Алексея Дюмина отправила две тонны цветочного мёда в Сирию. Сегодня стало известно, что посылка передана детским учреждениям Дамаска. Об этом сообщает РИА «Новости».

500 килограммов мёда российские военные передали школам и детским домам сирийской столицы, в том числе в приют при монастыре Святого Павла, где находятся 200 детей из малоимущих семей. На следующей неделе мёд планируется привезти в Восточную Гуту.