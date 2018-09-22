В Туле прошла региональная выставка собак: фоторепортаж

Фото Екатерины Асуры

На стадионе тульского МЧС, в кинологическом центре «Аверс» состоялась региональная выставка собак всех пород.

На мероприятии были представлены собаки различных пород: акита, йоркширский терьер, французский бульдог, бишон фризе, немецкий боксёр.

Предлагаем вам посмотреть на хвостатых участников мероприятия – очень разных, но таких обаятельных.