В Туле прошёл пикет в поддержку чистого воздуха

Фото предоставлено организаторами акции

Возле памятника Льву Толстому на проспекте Ленина состоялся согласованный пикет в поддержку чистого воздуха в нашем городе. В рамках акции прошёл сбор подписей с требованием создания удобной инфраструктуры для пешеходов, велосипедистов и владельцев электромобилей. О целях акции рассказал один из организаторов Иван Бологов.

Иван Бологов – Мы призываем жителей и представителей администрации города обратить внимание на общую для всех проблему загрязнения воздуха автотранспортом и внести свой вклад в её решение. Таким образом мы хотим привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха автотранспортом в городах. Собранные подписи будут переданы и работникам «Гринпис», которые регулярно обращаются к администрации регионов с предложениями и проектами.

Активисты рассчитывают убедить туляков реже использовать личные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, сделав выбор в пользу общественного транспорта, велосипедов или электромобилей. Кроме того, пикетчики призывают городских чиновников и инвесторов создать предпосылки для удобного использования экологичного транспорта.