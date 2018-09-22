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В Туле прошёл пикет в поддержку чистого воздуха
Фото предоставлено организаторами акции

В Туле прошёл пикет в поддержку чистого воздуха

Акция приурочена к Неделе зелёной мобильности, инициированной движением «Гринпис».

Возле памятника Льву Толстому на проспекте Ленина состоялся согласованный пикет в поддержку чистого воздуха в нашем городе. В рамках акции прошёл сбор подписей с требованием создания удобной инфраструктуры для пешеходов, велосипедистов и владельцев электромобилей. О целях акции рассказал один из организаторов Иван Бологов.

Иван Бологов

– Мы призываем жителей и представителей администрации города обратить внимание на общую для всех проблему загрязнения воздуха автотранспортом и внести свой вклад в её решение. Таким образом мы хотим привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха автотранспортом в городах. Собранные подписи будут переданы и работникам «Гринпис», которые регулярно обращаются к администрации регионов с предложениями и проектами.

Активисты рассчитывают убедить туляков реже использовать личные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, сделав выбор в пользу общественного транспорта, велосипедов или электромобилей. Кроме того, пикетчики призывают городских чиновников и инвесторов создать предпосылки для удобного использования экологичного транспорта.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:26 +3
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