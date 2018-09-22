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В Новомосковске двое грабителей напали на пенсионера

В Новомосковске двое грабителей напали на пенсионера

Злоумышленники были оперативно задержаны полицейскими.

В дежурную часть отдела полиции по Новомосковску с заявлением обратился 63-летний местный житель. Мужчина сообщил, что на улице Мичурина двое неизвестных напали на него, отобрали сотовый телефон и деньги.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, при проведении оперативно-разыскных мероприятий личности злоумышленников были установлены – ими оказались нигде не работающие и неоднократно судимые мужчины 35 и 45 лет.

Они были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции. При проведении обыска похищенное было частично изъято. По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:21 +4
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