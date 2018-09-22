Матч «Арсенал» – «Рубин» может стать рекордным по посещаемости

По прогнозам экспертов, игру посетят более 10 тысяч болельщиков.

Сегодня в 16.30, тульский «Арсенал» на домашнем стадионе примет казанский «Рубин». Аналитики агентства «ТурСтат» полагают, что этот матч может стать рекордным по посещаемости – ожидается, что на игру приедут более 10 тысяч человек.

По результатам семи матчей канониры набрали восемь очков и находятся на 11-м месте в турнирной таблице. «Рубин» находится на седьмой строчке рейтинга с разницей в два очка.

После встречи «Арсенала» с «Крыльями Советов», на которой присутствовало 10130 болельщиков, Тула вошла в пятёрку самых футбольных городов страны.

Напомним, накануне состоялась встреча молодежных составов «Арсенала» и «Рубина». Она завершилась со счётом 2:1 в пользу туляков. Текстовую трансляцию основного матча читайте сегодня на Myslo.