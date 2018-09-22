В Скуратово тульские полицейские задержали продуктового вора

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» обратилась заместитель директора сетевого супермаркета. Женщина сообщила, что днём из торгового зала магазина в посёлке 2-й Западный, неизвестный мужчина открыто похитил продукты питания.

По данным пресс-службы областного УМВД, общий ущерб составил 2735 рублей. При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого – им оказался 39-летний нигде не работающий местный житель. Он доставлен в отдел. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».