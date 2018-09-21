В Туле на улице Оборонной сбили пешехода

Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Сегодня, 21 сентября, днем в Туле на улице Оборонной 40-летний водитель автомобиля «Киа Оптима» сбил пешехода. Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, 39-летний мужчина находился в непосредственной близости от пешеходного перехода.

По предварительным данным, пострадавшего госпитализировали. Очевидцы сообщают, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, однако пока эту информацию в ГИБДД официально не подтверждают.