Личный кабинет Tele2 за полгода стал популярнее на четверть

Больше 80% абонентов из ЦФО пользуются «Личным кабинетом» на ОС Android

Больше всего пользователей личного кабинета зарегистрировано в столичном регионе и Ленинградской области, при этом ЦФО показывает одни из самых высоких темпов роста популярности сервиса — количество скачавших приложение выросло на 25%.



Более трети всех пользователей личного кабинета Tele2 проживают в Московской области, это объясняет большое проникновение смартфонов в столичной сети. 10% приходится на Санкт- Петербург и Ленинградскую область, а около 8% - на все регионы Центральной Части России.



Наиболее востребованной функцией в «Мой Tele2» является проверка остатков пакетов на тарифе — для этого в сервис заходят порядка 65% клиентов. На втором месте по популярности - услуга проверки расходов или платежей, ее совершают 50% абонентов. Третье место — настройка тарифа под себя, это делают 37% пользователей. Причем при настройке тарифа чаще всего активируют опции с безлимитным доступом: на «Мои знакомства» и YouTube.



Четвертое место между собой разделили два сервиса: страница с бонусами по программе лояльности «Больше» и услуга обмена минут на гигабайты.

Для этого в личный кабинет заходят 12% клиентов. По поводу обменов минут на трафик интересно, что порядка 5% всех таких операций делают

жители ЦФО: это примерно столько же, сколько на Дальнем Востоке, но втрое меньше, чем на Поволжье.



Больше 80% абонентов из ЦФО пользуются «Личным кабинетом» на ОС Android, остальные выбирают iOS.

Самыми популярными смартфонами среди пользователей личного кабинета уже второй год остаются модели Samsung и Apple.