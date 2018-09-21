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Личный кабинет Tele2 за полгода стал популярнее на четверть
Больше 80% абонентов из ЦФО пользуются «Личным кабинетом» на ОС Android

Личный кабинет Tele2 за полгода стал популярнее на четверть

Tele2 подвел итоги работы сервиса «Мой Tele2» за первое полугодие 2018 года.

Больше всего пользователей личного кабинета зарегистрировано в столичном регионе и Ленинградской области, при этом ЦФО показывает одни из самых высоких темпов роста популярности сервиса — количество скачавших приложение выросло на 25%.


Более трети всех пользователей личного кабинета Tele2 проживают в Московской области, это объясняет большое проникновение смартфонов в столичной сети. 10% приходится на Санкт- Петербург и Ленинградскую область, а около 8% - на все регионы Центральной Части России.


Наиболее востребованной функцией в «Мой Tele2» является проверка остатков пакетов на тарифе — для этого в сервис заходят порядка 65% клиентов. На втором месте по популярности - услуга проверки расходов или платежей, ее совершают 50% абонентов. Третье место — настройка тарифа под себя, это делают 37% пользователей. Причем при настройке тарифа чаще всего активируют опции с безлимитным доступом: на «Мои знакомства» и YouTube.


Четвертое место между собой разделили два сервиса: страница с бонусами по программе лояльности «Больше» и услуга обмена минут на гигабайты.

Для этого в личный кабинет заходят 12% клиентов. По поводу обменов минут на трафик интересно, что порядка 5% всех таких операций делают
жители ЦФО: это примерно столько же, сколько на Дальнем Востоке, но втрое меньше, чем на Поволжье.


Больше 80% абонентов из ЦФО пользуются «Личным кабинетом» на ОС Android, остальные выбирают iOS.

Самыми популярными смартфонами среди пользователей личного кабинета уже второй год остаются модели Samsung и Apple.

сегодня, в 09:58
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