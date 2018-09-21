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В Туле в серьезном ДТП на Новомосковском шоссе пострадала женщина
Фото Леонида Почекина.

В Туле в серьезном ДТП на Новомосковском шоссе пострадала женщина

Столкнулись «Шкода» и «Пежо».

21 сентября в 7.10 в Туле на Новомосковском шоссе (напротив овощного рынка) произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не выбрал безопасную скорость движения и влетел в «Пежо-307». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области. От удара у «Пежо» оторвалось колесо.

В аварии пострадала 62-летняя пассажирка «Шкоды». Медицинскую помощь ей оказали в больнице.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:46 0
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