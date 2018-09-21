Фото Леонида Почекина.
В Туле в серьезном ДТП на Новомосковском шоссе пострадала женщина
Столкнулись «Шкода» и «Пежо».
21 сентября в 7.10 в Туле на Новомосковском шоссе (напротив овощного рынка) произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не выбрал безопасную скорость движения и влетел в «Пежо-307». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области. От удара у «Пежо» оторвалось колесо.
В аварии пострадала 62-летняя пассажирка «Шкоды». Медицинскую помощь ей оказали в больнице.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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