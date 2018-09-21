Тульская УК незаконно собирала с жильцов деньги за добровольное страхование
Жильцы не заключали никаких договоров со страховой компанией, но при этом должны были платить 230 рублей.
Прокуратура Привокзального района Тулы провела проверку по обращению местной жительницы. В июле 2018 года ей пришла квитанция за коммунальные услуги с новой строкой — «добровольное страхование». За это с нее требовали 230 рублей. Получателем платежа является ООО УК «Вертикаль».
При этом жильцы в управляющую компанию или к страховщику для заключения договора не обращались.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, страховые полисы распространялись управляющей организацией через почтовые ящики потенциальным страхователям (т. е. жильцам) без их волеизъявления и не были персонифицированы.
Выявленные нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения законодательства работниками ООО УК «Вертикаль». В связи с этим прокуратура в адрес генерального директора УК внесла представление об устранении выявленных нарушений.