В Туле на улице Руднева вновь ограничили движение трамваев

С 20 по 30 сентября в связи с ремонтом дорожного покрытия и межрельсового пространства по ул. Николая Руднева в Туле будет ограничено движение трамваев на участке от ул. Станиславского до ул. Агеева.

Движение трамваев маршрутов № 12, 13 будет осуществляться по измененной схеме:

№

м-та Наименование маршрута Схема движения 12 пос. Менделеевский – ул. Штыковая Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького 13 ст. Металлург – Красный Перекоп - пос. Менделеевский ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр-т Ленина-пос. Менделеевский

Будет организовано дополнительное транспортное сообщение автобусом № 13 от Красного Перекопа до станции Южной по следующей схеме: пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Перекопская – ул. Кауля – ул. Оборонная.