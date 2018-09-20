Исполком ВАДА восстановил в правах Российское антидопинговое агентство

На заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассмотрели вопрос восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

9 членов исполкома проголосовали за восстановление РУСАДА в правах, два человека были против, один воздержался. Об этом сообщает «Чемпионат».



Напомним, в ноябре 2015 года комиссия ВАДА обвинила РУСАДА в систематическом сокрытии положительных допинг-проб российских спортсмено и объявила несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал не восстанавливать РУСАДА до полного выполнения «дорожной карты».