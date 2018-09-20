Туляки могут проголосовать за лучшего участкового

В октябре стартует второй этап конкурса.

Завершился первый этап конкурса «Народный участковый — 2018». В результате голосования, проводившегося на официальном сайте УМВД России по Тульской области, жители Тульской области выбрали лучших участковых из каждого территориального органа на районном уровне.

Победитель второго этапа представит наш регион на Всероссийском этапе.

Отметим, что в сентябре наиболее активно граждане голосовали за Александра Кочетова из Богородицкого района.