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Тульская область присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село»

Будущие медики знакомятся со спецификой сельской медицины.

19 сентября в с. Ханино Суворовского района стартовала Всероссийская акция «Добро в село». Акция проводится Министерством здравоохранения РФ совместно с Правительством РФ, Федеральным агентством по делам молодежи, Дирекцией Года добровольца и Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» с 15 сентября по 1 октября.

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина сообщила, что с сегодняшнего дня студенты-волонтёры Тульского областного медицинского колледжа и медицинского института ТулГУ, а также врачи фельдшерско-акушерских пунктов будут проводить комплекс профилактических, диагностических и просветительских мероприятии? для жителей отдаленных населенных пунктов области. 

- Будущие медики знакомятся со спецификой сельской медицины. Новые ФАПы, хорошие условия работы и эта акция помогут привлечь молодежь для работы на селе, - подчеркнула Татьяна Семина.

Также большое внимание будет уделяться мероприятиям по улучшению санитарного, экологического и эстетического состояния прилегающей территории ФАПов. 

- Наша задача – улучшать условия работы в ФАПах, чтобы обеспечить людям более качественную медицинскую помощь. Важно также сформировать у жителей сел бережное отношение к своему здоровью, - отметила заместитель министра.

В ближайшее время тульские волонтеры-медики посетят ФАПы в Белевском районе.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:32 0
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