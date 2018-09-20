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Тулячке обстреляли окна после жалоб на «пивнушку»: возбуждено уголовное дело
Фото героини публикации.

Тулячке обстреляли окна после жалоб на «пивнушку»: возбуждено уголовное дело

Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Ранее Myslo рассказывал историю жительницы Косой Горы Екатерины А., которая на протяжении нескольких месяцев борется за закрытие магазина разливного пива. Подробнее читайте здесь.

После очередной жалобы на «пивнушку» в ночь на 19 сентября неизвестные обстреляли окна квартиры Екатерины из пневматики.

- Пуля прошла через наружное стекло и застряла в стеклопакете, — рассказала Екатерина корреспонденту Myslo. — Утром муж, собираясь на работу, нашёл в двери записку, где было прямым текстом написано, что если я ещё раз куда-то напишу, меня зарежут. У меня двое детей и мне по-настоящему страшно — неужели никто не может защитить нас от откровенного беспредела?

Тулячка подала заявление в полицию. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали Myslo, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, в том числе и личность злоумышленника.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:14 +2
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