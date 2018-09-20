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Тульских учителей и школьников приглашают на Всероссийский конкурс «Экодвор»
Фото asi.org.ru.

Тульских учителей и школьников приглашают на Всероссийский конкурс «Экодвор»

Победителей ждут полезные призы, а учителей-организаторов — именные дипломы.

Учителей и школьников Тульской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Школьный экодвор».

Для участия в конкурсе представителям школьной администрации либо учителям необходимо зарегистрироваться на сайте и провести праздник на территории своей школы. Он должен включать:

  • мобильный пункт приема вторсырья: собранные фракции (бумага, стекло, металл, пластик) должны быть отправлены на последующую переработку.
  • мероприятия для вовлечения участников в практику сбора раздельного сбора и сокращения количества производимых отходов: обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины, квесты и другие активности, посвященные грамотному обращению с отходами.

Соорганизатор конкурса, движение «Эка», готов оказать методическую помощь и поддержу в организации мобильного пункта приема вторсырья школам-участницам.

На конкурс принимаются отчеты о проведенном празднике с фотографиями, видеороликами и информацией о достигнутых результатах (количество участников, количество собранного вторсырья, проведенные активности и др.).

Жюри конкурса выберет три школы-победителя Всероссийского этапа, а также школу-победителя в Тульской области.

Победителей ждут полезные экопризы, а всех учителей-организаторов праздников «Экодвор» — именные дипломы.

Конкурс продлится до 5 декабря.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:58 0
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