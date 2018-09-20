Тульских учителей и школьников приглашают на Всероссийский конкурс «Экодвор»

Фото asi.org.ru.

Учителей и школьников Тульской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Школьный экодвор».

Для участия в конкурсе представителям школьной администрации либо учителям необходимо зарегистрироваться на сайте и провести праздник на территории своей школы. Он должен включать:

мобильный пункт приема вторсырья: собранные фракции (бумага, стекло, металл, пластик) должны быть отправлены на последующую переработку.

мероприятия для вовлечения участников в практику сбора раздельного сбора и сокращения количества производимых отходов: обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины, квесты и другие активности, посвященные грамотному обращению с отходами.

Соорганизатор конкурса, движение «Эка», готов оказать методическую помощь и поддержу в организации мобильного пункта приема вторсырья школам-участницам.

На конкурс принимаются отчеты о проведенном празднике с фотографиями, видеороликами и информацией о достигнутых результатах (количество участников, количество собранного вторсырья, проведенные активности и др.).

Жюри конкурса выберет три школы-победителя Всероссийского этапа, а также школу-победителя в Тульской области.

Победителей ждут полезные экопризы, а всех учителей-организаторов праздников «Экодвор» — именные дипломы.

Конкурс продлится до 5 декабря.