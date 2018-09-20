Тулячка попросила установить камеры на улице Пробной

По ее словам, там водители не соблюдают скоростной режим.

20 сентября глава администрации города Тулы Евгений Авилов провел прием граждан по личным вопросам.

К главе обратилась жительница улицы Пробной Людмила Федоровна по вопросу газификации. Женщину интересовали сроки подключения домов к газопроводу.

На встрече также присутствовал заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, который пояснил, что все работы по строительству завершены. В настоящее время в АО «Тулагоргаз» переданы документы на врезку в магистральный газопровод.

Также заявительница попросила оказать содействие по установке видеокамеры.

По ее словам, водители не соблюдают скоростной режим при проезде улицы Пробной.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Евгений Авилов поручил начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексею Крыгину проработать данный вопрос.