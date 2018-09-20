Тулячка попросила установить камеры на улице Пробной
По ее словам, там водители не соблюдают скоростной режим.
20 сентября глава администрации города Тулы Евгений Авилов провел прием граждан по личным вопросам.
К главе обратилась жительница улицы Пробной Людмила Федоровна по вопросу газификации. Женщину интересовали сроки подключения домов к газопроводу.
На встрече также присутствовал заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, который пояснил, что все работы по строительству завершены. В настоящее время в АО «Тулагоргаз» переданы документы на врезку в магистральный газопровод.
Также заявительница попросила оказать содействие по установке видеокамеры.
По ее словам, водители не соблюдают скоростной режим при проезде улицы Пробной.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Евгений Авилов поручил начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексею Крыгину проработать данный вопрос.