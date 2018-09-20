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Тулячка попросила установить камеры на улице Пробной

Тулячка попросила установить камеры на улице Пробной

По ее словам, там водители не соблюдают скоростной режим.

20 сентября глава администрации города Тулы Евгений Авилов провел прием граждан по личным вопросам.

К главе обратилась жительница улицы Пробной Людмила Федоровна по вопросу газификации. Женщину интересовали сроки подключения домов к газопроводу.

На встрече также присутствовал заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, который пояснил, что все работы по строительству завершены. В настоящее время в АО «Тулагоргаз» переданы документы на врезку в магистральный газопровод.

Также заявительница попросила оказать содействие по установке видеокамеры.

По ее словам, водители не соблюдают скоростной режим при проезде улицы Пробной.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Евгений Авилов поручил начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексею Крыгину проработать данный вопрос.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:29 +4
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