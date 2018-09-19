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Продажа пива в жилых домах: Куда тулякам пожаловаться на нарушения?

Продажа пива в жилых домах: Куда тулякам пожаловаться на нарушения?

Публикуем телефоны горячей линии.

Если в вашем многоквартирном жилом доме работает магазин, в котором продают пиво в нарушение требований Закона Тульской области № 727-ЗТО, сообщайте по телефонам горячей линии: 36−15−25, 30−48−09.

Звонки принимает управление экономического развития администрации Тулы.

С 1 июня 2018 года в соответствии со ст.7−1 Закона Тульской области от 24 июля 2006 года № 727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области» не допускается розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая организациями и индивидуальными предпринимателями в торговых объектах:

  • расположенных в нежилых, во встроенных, в пристроенных, во встроенно-пристроенных помещениях в многоквартирных жилых домах, вход для покупателей в которые организован со стороны двора и (или) торца данных жилых домов;
  • расположенных в помещениях, переведенных из жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирных жилых домах.

Не допускается на территории Тульской области розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая организациями и индивидуальными предпринимателями в торговых объектах, расположенных в нежилых, во встроенных, в пристроенных, во встроенно-пристроенных помещениях в многоквартирных жилых домах, в розлив.

Требования закона не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

Штраф за нарушение правил продажи алкоголя, в том числе пива, регламентируются ст. 14 КоАп РФ (максимум 300 тысяч рублей для юрлиц). И это - зона ответственности полицейских: выявлять точки продажи, составлять протоколы и привлекать к ответственности.  

Впрочем, жители зачастую бьют во все колокола, а полиция не проявляет активности в пресечении правонарушения.

Например, жительница пос. Косая Гора Екатерина У. пожаловалась на магазин Cernovar (пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 14), где круглосуточно пьяные дебоши и поножовщина. А у владельцев точки никаких разрешительных документов на торговлю алкоголем нет.  По словам Екатерины, в местном отделении полиции ничем жителям помочь не смогли. А на днях заявительница получила прямые угрозы в свой адрес от владельцев торговой точки.

Обычная история: строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения и полной безнаказанностью за это. Так, может, не стоит издавать неработающие законы - чтобы не дискредитировать само понятие ЗАКОННОСТИ?

сегодня, в 17:25 +2
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