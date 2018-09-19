В Туле появятся два трамвайных маршрута

Фото из архива Myslo.

Они начнут работу с 1 января 2019 года.

В администрации города Тулы состоялось заседание комиссии по транспорту под председательством заместителя главы администрации города – начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина.

По информации пресс-службы администрации, с 1 января 2019 года начнут работу два трамвайных маршрута по регулируемому тарифу МКП «Тулгорэлектротранс».

Трамвай № 11 будет осуществлять движение по маршруту: Щегловская засека – улица Кирова – улица Марата – улица Епифанская – улица Пролетарская – улица Советская – улица Оборонная – улица Кауля – Красный Перекоп.

Маршрут трамвая № 8 станет следующим: Московский вокзал – улица Коминтерна – улица Советская – улица Октябрьская – улица М. Горького – улица Штыковая.