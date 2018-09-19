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В Туле появятся два трамвайных маршрута
Фото из архива Myslo.

В Туле появятся два трамвайных маршрута

Они начнут работу с 1 января 2019 года.

В администрации города Тулы состоялось заседание комиссии по транспорту под председательством заместителя главы администрации города  – начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина.

По информации пресс-службы администрации, с 1 января 2019 года начнут работу два трамвайных маршрута по регулируемому тарифу МКП «Тулгорэлектротранс».

Трамвай № 11 будет осуществлять движение по маршруту: Щегловская засека – улица Кирова – улица Марата – улица Епифанская – улица Пролетарская – улица Советская – улица Оборонная – улица Кауля – Красный Перекоп.

Маршрут трамвая № 8 станет следующим: Московский вокзал – улица Коминтерна – улица Советская – улица Октябрьская – улица М. Горького – улица Штыковая.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:56 +6
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