Приют «Любимец»: Мы продолжаем работать несмотря ни на что

Сбитые и искалеченные в ДТП или получившие травмы при любых других обстоятельствах собаки, кошки и прочие – всех этих животных всё равно будут везти и нести в «Любимец». Он же рядом, а не в трех часах езды на машине, – говорит руководитель общественной организации защиты животных «Май» Марина Ковсман.

Организация была создана в Туле в 1999 году, а через пять лет при ней открылся первый в нашем городе частный приют для животных «Любимец». Приют частный, но работающий отнюдь не с целью коммерческой выгоды. Это благотворительный приют, в котором животных содержат за счет пожертвований неравнодушных граждан.

Марина Ковсман – Кроме пожертвований приют «кормит» ветеринарный кабинет и стационар, а также гостиницу для животных. Но если кому-то кажется, что от этих услуг мы получаем большую прибыль, то он сильно ошибается, – рассказывает руководитель приюта Марина Ковсман. – Мы же принимаем всех животных: и тех, за содержание которых заплатили, и тех, которых просто подкинули. Бывают и такие случаи, когда люди приносят животное, заплатят за месячное содержание, а потом не возвращаются за ним. И дальше уже животное переходит на наше обеспечение. И не всегда это собаки и кошки. Например, в воскресенье, 16 сентября, в «Любимец» охотники привезли раненого сокола. Птицу нашли в Щекинском районе.

Ветеринары выявили у пернатого перелом правого крыла. В связи с тем, что приют рассчитан на собак и кошек, сокола временно поместили в небольшой вольер.

– Птица ведет себя спокойно, старается укрыться в будке, смонтированной в вольере. Тульский областной экзотариум помог нам с кормом – хищник питается грызунами. Но теперь необходимо найти орнитологов для проведения консультаций и возможной передачи сокола специалистам, которые смогут выходить птенца и вернуть его в среду обитания, – говорит Марина.

У «Любимца» нет муниципальных контрактов и помощи от бюджета. В аукционе на отлов животных он не заявлялся – вольеров не так много, как у московского фонда «Ника».

– Мы могли бы отловить и разместить порядка 20 животных, но лот не делили на части, поэтому мы не смогли участвовать в аукционе. Но к сотрудничеству с победителем аукциона мы готовы. С предыдущим подрядчиком «Континент +» была налажена такая работа. Они у нас временно размещали животных на передержку, – рассказывает Ковсман.

Что касается финансирования, то «Любимец» в конце лета подавал заявку на получение президентского гранта, победил, но взять его не смог. Приют подходил по всем пунк­там, кроме одного, – отсутствие долгов. А вот с этим у «Любимца» большие проблемы. Уже три года как заблокирован банковский счет, на него наложили арест приставы на основании исполнительного листа. У приюта задолженность по налоговым платежам в бюджеты различных уровней более 300 тысяч рублей.

– На счету есть около 200 тысяч рублей, но в счет долга их почему-то не списывают, хотя можно было хотя бы частично погасить задолженность, снять ограничения со счета, и мы бы тогда начали частями выплачивать оставшуюся сумму. Это почему-то не делается, этот вопрос мы сейчас пытаемся урегулировать в Арбитражном суде. А долги – их много. У нас же нет льгот по налогообложению, хотя мы их просили. В приоритете зарплата сотрудникам, лечение и содержание животных. Но есть ещё масса расходов. На все денег не хватает. От слова совсем... Как нам выбраться из долговой ямы, мы не знаем. Пытались связываться с крупными предприятиями, чтобы помогли, но никто не откликается. У нас нет постоянных спонсоров, поэтому как мы будем дальше работать, я не знаю, – говорит руководитель приюта.

Из-за дефицита финансирования материальная база «Любимца» скромнее, чем у только что отстроенного приюта «Мокрый нос». Вольеры для собак расположены на улице, но территория и питомцы чистые. Для уборки в вольерах и выгула собак привлекают волонтеров.

Чтобы найти питомцам дом и любящих хозяев, волонтеры приюта «Любимец» всегда рады поучаствовать вместе со своими четвероногими постояльцами в различных городских акциях. Также приют всегда открыт для посетителей, в том числе и юных. Посмотреть условия содержания животных и познакомиться с их историей можно в группе «ВКонтакте» и «Инстаграме».

Адрес приюта: Тула, ул. Набережная, 3. Тел.: 71-11-27,

8 (920) 277-00-02.

– Хороший приют – пустой приют, поэтому мы всеми силами стараемся найти нашим любимцам добрые и заботливые руки, – говорит Марина Ковсман.