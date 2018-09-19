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В Туле на зиму закроют семь фонтанов
Фото из архива Myslo.

В Туле на зиму закроют семь фонтанов

Работы начнутся 1 октября.

С 1 октября в Туле специалисты приступят к консервации фонтанов на зиму. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы проведут на семи фонтанных комплексах:

  • в сквере Тульского академического театра драмы;
  • в сквере «Тулякам-героям – слава!»;
  • в сквере Л. Н. Толстого;
  • на Крестовоздвиженской площади;
  • в Могилевском сквере;
  • у мемориала «Защитникам неба Отечества»;
  • в сквере по адресу: Красноармейский проспект, 14.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:28 +1
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