Фото из архива Myslo.
В Туле на зиму закроют семь фонтанов
Работы начнутся 1 октября.
С 1 октября в Туле специалисты приступят к консервации фонтанов на зиму. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы проведут на семи фонтанных комплексах:
- в сквере Тульского академического театра драмы;
- в сквере «Тулякам-героям – слава!»;
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в сквере
Л. Н. Толстого;
- на Крестовоздвиженской площади;
- в Могилевском сквере;
- у мемориала «Защитникам неба Отечества»;
- в сквере по адресу: Красноармейский проспект, 14.
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