Тулагорводоканал прислал жителям миллионные счета

Туляки называют выставление огромных счетов грабежом и мошенничеством, но ресурсники утверждают: всё в рамках закона.

Исковые заявления из суда на потребителей сваливаются одинаково неожиданно. Семья Гавриловых, например, решила провести к своему частному дому канализацию. Работа эта небыстрая, еще в 2015 году глава семьи Андрей начал собирать документы: согласие от соседей, разрешения от коммунальных служб и т.д. Мужчина решил всё делать по правилам, заказал технический план, провел топосъемку, сделал схему проведения труб и расположения колодцев. В январе 2018 года наконец удалось врезаться в канализационные сети и в феврале заключить договор с АО «Тулагорводоканал».

– В июле нам пришло исковое заявление из суда, – рассказывает Андрей Гаврилов. – В документах было указано, что врезку в канализацию мы провели незаконно, и теперь Тулагорводоканал требует от нас 1 132 434 рубля! Откуда такая сумма? И за что? Говорят, что водоканал не давал нам технических условий на подключение и не заключал с нами договор на отпуск воды и прием сточных вод. Причем квитанции нам каждый месяц эта организация присылала исправно. Но суммы, конечно, несравнимы. В месяц получалось по 300-500 рублей. Откуда взялся миллион?

Сейчас Гавриловы отстаивают свою правоту в суде.

Галина Плужникова попала в похожую ситуацию:

Галина Плужникова – Канализацию делал мой муж в 2003 году, когда жил отдельно от меня. Сейчас его не стало, и мне по закону досталась доля в его доме – восемь кв. м. Мы с дочерью вступили в наследство в 2007 году, но никто из нас в доме не жил. В 2014 году я туда прописалась, но фактически находилась в другом месте. В июне 2016 года Тулагорводоканал приходил с проверкой, меня в это время в доме не было, но они каким-то образом установили нарушения. В августе 2016 года я получила письмо с требованием выплатить 762 тысячи рублей за незаконное подключение. Я пыталась узнать, в чем дело, мне говорили, что муж не закончил оформление документов. Договор с водоканалом был, но не тот. Выставленная сумма неподъемна для меня. Суд первой инстанции встал на мою сторону, а вот Тульский областной суд постановил взыскать деньги.

750 тысяч за неповеренный счетчик

Заложниками доначислений от водоканала стали и предприниматели. Десятки из них поплатились за то, что вовремя не поверили счетчик.

– У меня есть небольшое помещение на проспекте Ленина, которое я сдаю в аренду, – рассказывает Владимир Образцов. – Из удобств здесь только туалет и раковина, которыми пользуются продавцы торговой точки. Счетчик на воду я поставил и опломбировал в 2010 году, он исправно работал, и каждый месяц сотрудники Тулагорводоканала приходили, чтобы списать показания. Квитанции я оплачивал, да и, честно говоря, это были копейки. За восемь лет я израсходовал 300 кубометров воды. В конце 2017 года Тулагорводоканал выставил мне счет на сумму 670 тысяч рублей. Там просчитали, что срок поверки счетчика истек в 2015 году, выждали еще два года и тогда только обратились в суд. Тулагорводоканал хочет, чтобы я заплатил за 20 000 куб. метров воды. Я посчитал и понял: чтобы израсходовать столько, мне понадобилось бы 800 лет! Сейчас разбирательство в процессе, и я уверен в своей правоте. Я нашел, что по закону водоканал должен проверять сети раз в год, но ничего такого не было. И самое обидное: после начала этих разбирательств я сразу же вызвал специалистов для поверки счетчика. Этот самый прибор учета, который стоял у меня восемь лет, оказался исправным, а пломбы на нем не были нарушены. Сейчас, после поверки, специалист продлил срок его службы до 2024 года, а значит, и все показания на нем верны!

Огромные суммы выросли из расчета того, что всё это время вода у нас в магазине была включена на полную мощность и лилась не переставая.

Скажу сразу, даже если суд станет на сторону водоканала, платить мне нечем. Помещение я купил на собственные сбережения за два года до пенсии, чтобы иметь хотя бы небольшую прибавку. Сейчас пенсия у меня – 14 тыс. руб. плюс сдача помещения в аренду, в итоге это 20-30 тысяч в месяц. Сколько я буду копить на оплату счета? Неужели у меня отберут помещение, на которое я копил долгие годы?

Туляков с проблемой, один в один как у Владимира, оказалось много. Сейчас они все объединились, и у них есть основания подозревать водоканал в обмане.

Олег Афанасьев – Мне показалось странным, что многим из нас уведомления о нарушении водоканал присылал на несуществующие адреса, а мне вообще отправили исковое заявление по адресу, которого нет на карте, – говорит Олег Афанасьев, которому за неповеренный счетчик в коммерческом помещении в 44 кв. метра водоканал начислил 750 тысяч рублей. – Получается, кому-то было выгодно, чтобы я вообще не явился в суд и не смог защитить свои права.

Татьяна Срипундон – Я вообще долгое время находилась за границей, – говорит Татьяна Срипундон. – Когда приехала, продавцы в магазине рассказали, что приходили сотрудники водоканала, сказали, что нужно поверить счетчик через четыре месяца. А на самом деле потом прислали мне счет за три года. Тулагорводоканал не учел тот факт, что поверку я все-таки сделала, как раз три года назад. Вот только о судебном заседании я узнала накануне и времени на подготовку защиты у меня совсем не было. Предприниматели, получившие огромные счета, объединились. Помимо борьбы в суде они хотят привлечь внимание общественности и даже собираются выйти на пикет.

Как защитить себя?

Сейчас в каждом суде Тулы десятки подобных исковых заявлений. Специалисты Тулагорводоканала уверяют: всё в рамках закона, просто в последнее время ресурсники стали уделять больше внимания контролю за нарушениями. За что можно получить внушительный счет и как этого избежать, рассказывает заместитель гендиректора по сбытовой деятельности АО «Тулагорводоканал» Ольга Журавлёва:

– Такие большие счета приходят только по истечении сроков поверки приборов учета в нежилых помещениях. Счета с применением метода пропускной способности трубопровода жителям жилых помещений прийти не могут. В квартирах в случае истечения срока поверки счетчика первые три месяца оплата за холодное водоснабжение и водоотведение начисляется по среднему потреблению за предшествующий период, а далее – по нормативам потребления. В среднем срок поверки прибора учета холодной воды составляет шесть лет с даты первичной поверки прибора учета на заводе-изготовителе. Межповерочный интервал прибора указан в паспорте, который должен храниться у абонента.

После истечения срока поверки прибора учета холодной воды нужно либо поверить счетчик, либо установить новый. Проводить указанные работы могут только специализированные организации. Перед заменой прибора учета холодной воды нужно обязательно уведомить АО «Тулагорводоканал» для проведения работ по снятию установленных пломб. В случае самовольного срыва пломбы потребилю грозит доначисление в десятикратном размере от норматива.

Что касается незаконных подключений к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения, это упущение жителей в оформлении документов.

Правилами предоставления коммунальных услуг предусмотрено, что в случае несанкционированного подключения к централизованным сетям предусмотрена ответственность в виде доначисления платы за самовольно потребленный ресурс с применением метода пропускной способности трубопроводов. Зачастую такие ситуации возникают в случае ненадлежащего оформления документов в рамках договора о подключении домовладений к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения.

Расчет доначислений в случае выявления незаконного подключения производится исходя из объемов ресурса и его круглосуточной работы за период с даты несанкционированного подключения.

Чтобы избежать доначисления и подключиться к центрадизованным сетям водоснабжения и водоотведения в установленном порядке, жителям до начала работ по подключению своих домовладений необходимо обратиться в Управление по подключению к системам водопровода и канализации АО «Тулагорводоканал» по адресу: Тула, ул. Демидовская Плотина, 8, каб. 2.