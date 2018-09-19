На трассе М-4 «Дон» в серьезном ДТП пострадал мужчина

Фото УГИБДД по Тульской области.

18 сентября в 11.30 на 248-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, по предварительной информации, врезался в металлический барьер, а затем — в попутный «Шевроле Нива». От удара авто опрокинулось на проезжую часть. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал 51-летний водитель «Шевроле». С различными травмами его доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.