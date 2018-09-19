новости
новости
Регистрация
На трассе М-4 «Дон» в серьезном ДТП пострадал мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе М-4 «Дон» в серьезном ДТП пострадал мужчина

Столкнулись ВАЗ-2114 и «Шевроле Нива».

18 сентября в 11.30 на 248-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, по предварительной информации, врезался в металлический барьер, а затем — в попутный «Шевроле Нива». От удара авто опрокинулось на проезжую часть. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал 51-летний водитель «Шевроле». С различными травмами его доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:33 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавший

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин поздравил работников оборонной промышленности с Днем оружейника
Алексей Дюмин поздравил работников оборонной промышленности с Днем оружейника
В Туле на зиму закроют семь фонтанов
В Туле на зиму закроют семь фонтанов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.