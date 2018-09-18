В Туле сняли короткометражный фильм «Когда небо улыбается»

Фото Кинокомиссии Тульской области.

На прошлой неделе в Туле и Новомосковске Центр развития интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ» из Санкт-Петербурга снял 15-минутную историю «Когда небо улыбается». Картина станет частью Всероссийского школьного проекта «Киноуроки в школах России». Цель проекта — создать короткометражные фильмы в каждом регионе страны, которые станут методическими пособиями для учителей и воспитателей. В съемках каждой картины отражены специфика области — ее достопримечательности — и раскрывает одно этническое понятие. Игровой фильм из Тульской области посвящен «радости познания».

Елена Дубровская, режиссер-сценарист короткометражного фильма:

Елена Дубровская - Наш главный герой учится во втором классе. Эту роль исполнил профессиональный юный актер из Санкт-Петербурга, а эпизодические роли — тульские школьники. Сюжетная линия помимо радости познания включает еще одно важное понятие «интернациональный долг». Планируется, что премьера фильма пройдет зимой этого года.

Съемки картины прошли в Центре образования № 1, молодежном центре «Родина», на основных улицах Тулы и Новомосковска.

В школах Тульской области фильм покажут уже в сентябре 2019 года.

На сегодняшний день в рамках Всероссийского проекта сняты 18 фильмов в различных регионах страны. Всего же планируется создать 99 таких картин, чтобы демонстрировать их на классных часах ученикам всех российских школ. Каждый такой киноурок будет рассказывать о духовных и нравственных ценностях, приобщать к культуре страны, ее традициям, а также расширять знания учеников об особенностях и достопримечательностях каждого региона, принимающего участие в проекте.

Примечательно, что сопродюсерами короткометражной картины стали сами школьники. Для того, чтобы съемки состоялись, ученики собирали макулатуру в рамках благотворительной акции «Киноэкология». Это позволило получить необходимые средства, которые были потрачены на съемку фильма.