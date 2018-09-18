В Богородицке 4200 домов остались без холодной воды

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступило сообщение о частичном отключении холодного водоснабжения в Богородицке.

В зону отключения попало более 4200 домов различной этажности. На месте происшествия работает группа Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона регионального ГУ МЧС России. Ведутся аварийно-восстановительные работы.