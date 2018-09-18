новости
новости
Регистрация
В Богородицке 4200 домов остались без холодной воды
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Богородицке 4200 домов остались без холодной воды

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

В оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступило сообщение о частичном отключении холодного водоснабжения в Богородицке.

В зону отключения попало более 4200 домов различной этажности. На месте происшествия работает группа Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона регионального ГУ МЧС России. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:08 +2
Другие статьи по темам
Событие
отключили водуаварийное отключение водыГУ МЧС России по Тульской областикоммунальная авария
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В среду, 19 сентября, в Зареченском районе Тулы отключат светофоры
В среду, 19 сентября, в Зареченском районе Тулы отключат светофоры
В четырёх районах Тулы повышена жесткость питьевой воды
В четырёх районах Тулы повышена жесткость питьевой воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.