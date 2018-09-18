В среду, 19 сентября, в Зареченском районе Тулы отключат светофоры

Это связано с проведением сотрудниками «Тулгорэлектросетей» плановых работ.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, 19 сентября из-за проведения плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети» в Зареченском районе отключат несколько светофоров.

В частности, с 9.00 до 13.00 будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Луначарского и Комсомольской. Будьте внимательны и осторожны, проезжая этот перекрёсток.