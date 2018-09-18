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В четырёх районах Тулы повышена жесткость питьевой воды

В четырёх районах Тулы повышена жесткость питьевой воды

Такие данные приводит «Тулагорводоканал». Остальные показатели в норме.

«Тулагорводоканал» обнародовал данные о составе питьевой воды, подаваемой в дома туляков. Результаты проверки показали, что в четырёх из пяти районов Тулы повышены показатели жёсткости воды.

При нормативном показателе в 7 градусов жёсткость завышена в Советском (8,4 – 9,6), Зареченском (7,4 – 8,2), Привокзальном (6,4 – 9,8) и Центральном (6,0 – 9,4) районах. В Пролетарском районе показатель находится в пределах нормы (5,4 – 5,8 градусов).

Уровень содержания железа в воде при нормативном показателе в 0,3 мг/л во всех районах составляет от 0,1 до 0,18. Самая мутная вода – в Советском округе – 0,78 мг/л. Этот показатель тоже в пределах нормы, которая составляет 1,5 мг/л. Отклонений по цвету воды, а также каких-либо вредных бактерий ни в одном из районов не выявлено. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:42 −2
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