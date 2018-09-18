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Где в Туле отключат электричество 19 сентября

Где в Туле отключат электричество 19 сентября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов придётся изменить свои планы жителям следующих домов:

  • ул. Калинина, 26-а, 24 к. 1, 83, 98-108 (чётн.), 79-г, 81, 83-а, 133, 137, 141,
  • ул. Замочная, 105 б, в, г, е,
  • ул. Декабристов, 106, 107, 82, 112, 84, 86, 126-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.),
  • ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.), 102-а,
  • ул. Замочная, 105-а, 107, 107-а,
  • ул. Демонстрации, 2,
  • ул. Советская, 14, 12,
  • ул. Первомайская, 9,
  • ул. Ф. Энгельса, 133,
  • пр-т Ленина, 62,
  • ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
  • ул. Гоголевская, 6-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.),
  • ул. Металлистов, 13, 15, 17, 1, 3, 18, 20, 14, 16, 8-а, 2-б, 7, 5, 9, 11, 12, 14-в, 8, 25, 4, 2, 6-а, 19-23,
  • пос. Победа, ул. Октябрьская, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
  • ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,
  • ул. Володарского, 5, 7, 9,
  • ул. Фрунзе, 2, 4,
  • ул. Луначарского, 76, 76-а, 44-74,
  • ул. Набережная Дрейера, 18-28, 54,
  • ул. Комсомольская, 5,7,
  • ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13,
  • пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
  • 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
  • ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
  • 6-й пр-д, 31-40,
  • 4-й Речной пр-д, 1-10,
  • 3-й Речной пр-д, 1-10,
  • ул. Речная, 11-16,
  • 12-й пр-д, 10-19, 14-а-35-а,
  • 11-й пр-д, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.),
  • ул. Судейского, 21-29 (нечётн.), 32-б-38 (чётн.),
  • 1-й пр-д, 8-13,
  • 8-й пр-д, 1,
  • 9-й пр-д, 1-19,
  • 8-й пр-д, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 36-52 (чётн.), 39-б-59 (нечётн.),
  • 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
  • 17-й пр-д, 21-65,
  • 16-пр-д, 21-66,
  • 18-й пр-д, 23-53,
  • ул. Шишкина, 52-83,
  • 25-й пр-д, 1-15, 44,
  • ул. Капитана Громова, 1-6, 66, 33-64,
  • 24-й пр-д, 1-24,
  • 25-й пр-д, 1-15,
  • ул. Речная, 69-74,
  • 28-й пр-д, 43, 56, 58,
  • ул. Богучаровская, 20, 21, 24,
  • ул. Тесницкая,
  • ул. Фруктовая, 1-7,
  • ул. Малаховская,
  • пос. Трудовой, 149-186,
  • пос. Южный, ул. Кирпичная, 38-43,
  • ул. Карбышева, 29-39,
  • ул. Белоусова, 34-64,
  • пр-д Школьный, 1-43,
  • ул. Яснополянская, 4-557,
  • ул. Белобородова, 1-17.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:42 +1
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