В августе в Тульской области подорожал «борщевой набор»

В августе уровень годовой инфляции в Тульской области превысил июльский показатель на 0,1% и составил 3,7%. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России со ссылкой на данные Росстата.

При этом рост цен на товары и услуги в Тульской области находился вблизи целевого ориентира Банка России (4%). Благодаря хорошему урожаю в связи с благоприятными погодными условиями подешевели помидоры и огурцы.

Снижаются цены на гречку, сахар, лук, чеснок, подсолнечное масло, горох и фасоль. Замедлился рост цен на яблоки, йогурт, сметану и сыры. Но при этом существенно подорожали овощи «борщевого» набора: капуста, картофель, морковь, свекла, а также импортные лимоны и бананы.

В августе текущего года в регионе замедлился годовой рост цен на услуги (4% против 4,1% в июле). Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также услуги пассажирского транспорта также росли медленнее, чем в прошлом году.