Житель Тульской области осужден за кражу трёхлетней давности

Приговором Белевского районного суда 21-летний неработающий ранее судимый житель пос. Центральный Арсеньевского района осужден за кражу с проникновением в жилище.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ночь на 1 июля 2015 года молодой человек через незапертую дверь проник в одну из квартир в деревне Богданово Белевского района и украл ноутбук стоимостью 15000 рублей. Ущерб потерпевшему возмещен не был.

С учетом имеющейся судимости суд по совокупности преступлений приговорил вора пяти годам колонии общего режима.