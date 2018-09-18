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Житель Тульской области осужден за кражу трёхлетней давности

Житель Тульской области осужден за кражу трёхлетней давности

Ранее судимый молодой человек ночью вынес из квартиры ноутбук.

Приговором Белевского районного суда 21-летний неработающий ранее судимый житель пос. Центральный Арсеньевского района осужден за кражу с проникновением в жилище.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ночь на 1 июля 2015 года молодой человек через незапертую дверь проник в одну из квартир в деревне Богданово Белевского района и украл ноутбук стоимостью 15000 рублей. Ущерб потерпевшему возмещен не был.

С учетом имеющейся судимости суд по совокупности преступлений приговорил вора пяти годам колонии общего режима. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:34 −3
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