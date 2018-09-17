Фото из архива Myslo.
Следователи прекратили дело в отношении экс-главы Заокского района
В действиях чиновницы не найдено состава преступления.
Уголовное дело в отношении бывшей главы Заокского района, Елены Рыбаковой, прекращено за отсутствием состава преступления, сообщили Myslo в Следственном комитете РФ по Тульской области.
Напомним, 26 июня 2017 года отделом по расследованию особо важных дел СУ
Тогда ход расследования уголовного дела на личный контроль взял прокурор области.
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