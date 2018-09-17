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Следователи прекратили дело в отношении экс-главы Заокского района
Фото из архива Myslo.

Следователи прекратили дело в отношении экс-главы Заокского района

В действиях чиновницы не найдено состава преступления.

Уголовное дело в отношении бывшей главы Заокского района, Елены Рыбаковой, прекращено за отсутствием состава преступления, сообщили Myslo в Следственном комитете РФ по Тульской области.

Напомним, 26 июня 2017 года отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области было возбуждено уголовное дело в отношении Елены Рыбаковой. Экс-чиновницу подозревали в превышении полномочий: она необоснованно перечислила более 1 млн рублей на счета подрядной организации за выполненные работы при отсутствии правовых оснований.

Тогда ход расследования уголовного дела на личный контроль взял прокурор области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:54 −2
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Люди
Елена Рыбакова
Место
Тульская область

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