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Жительница Белёва, ударившая ножом сожителя, проведёт 6 лет в колонии

Жительница Белёва, ударившая ножом сожителя, проведёт 6 лет в колонии

От обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

Белевским районным судом вынесен приговор 31-летней местной жительнице. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

В ночь с 8 на 9 июня, находясь в квартире дома по ул. Гоголя в Белеве, осужденная поссорилась со своим сожителем. Во время выяснения отношений мужчина ударил её по лицу. Схватив нож, женщина в ответ ударила обидчика в правое бедро. Лезвие задело артерию – потерпевший истек кровью и скончался на месте.

С учетом явки с повинной, признания вины и других смягчающих обстоятельств суд приговорил женщину к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:13 +2
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