Из-за дождя тульские дороги ушли под воду

Фото и видео из соцсетей.

16 сентября в жители областной столицы делятся в соцсетях фотографиями и видео дорог, ушедших под воду из-за дождя.

Одним из самых проблемных участков стала ул. Металлургов:

Некоторые комментаторы даже сравнивают тульские улицы с набережными:

«В Криволучье после каждого дождя своя набережная! Даже две! Чаплыгина и Гайдара!» — пишут туляки.

В администрации города Myslo сообщили, что каналопромывочная машина в данный момент работает на пересечении улиц Ленина и Коминтерна. После обследования улицы Чаплыгина спецтехника при необходимости будет направлена на этот участок.