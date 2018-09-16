Фото и видео из соцсетей.
Из-за дождя тульские дороги ушли под воду
Видео затопленных дорог жители города выкладывают в соцсети.
16 сентября в жители областной столицы делятся в соцсетях фотографиями и видео дорог, ушедших под воду из-за дождя.
Одним из самых проблемных участков стала ул. Металлургов:
Некоторые комментаторы даже сравнивают тульские улицы с набережными:
«В Криволучье после каждого дождя своя набережная! Даже две! Чаплыгина и Гайдара!» — пишут туляки.
В администрации города Myslo сообщили, что каналопромывочная машина в данный момент работает на пересечении улиц Ленина и Коминтерна. После обследования улицы Чаплыгина спецтехника при необходимости будет направлена на этот участок.
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