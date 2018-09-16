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Из-за дождя тульские дороги ушли под воду
Фото и видео из соцсетей.

Из-за дождя тульские дороги ушли под воду

Видео затопленных дорог жители города выкладывают в соцсети.

16 сентября в жители областной столицы делятся в соцсетях фотографиями и видео дорог, ушедших под воду из-за дождя.

Одним из самых проблемных участков стала ул. Металлургов:

 

Некоторые комментаторы даже сравнивают тульские улицы с набережными:

«В Криволучье после каждого дождя своя набережная! Даже две! Чаплыгина и Гайдара!» — пишут туляки.

В администрации города Myslo сообщили, что каналопромывочная машина в данный момент работает на пересечении улиц Ленина и Коминтерна. После обследования улицы Чаплыгина спецтехника при необходимости будет направлена на этот участок.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:58 +2
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