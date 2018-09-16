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В Тульской области зарегистрированы случаи заболевания энтеровирусной инфекцией

В Тульской области зарегистрированы случаи заболевания энтеровирусной инфекцией

Как уберечься от этого заболевания?

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Тульской области характеризуется как относительно благополучная. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора.

За восемь месяцев 2018 года зарегистрировано четыре случая энтеровирусной инфекции.

Вирус передается воздушно-капельным путем, а также через грязные руки, игрушки, воду, пищевые продукты и другие объекты внешней среды. Энтеровирусы широко распространены, вызывают различные по клиническим проявлениям и степени тяжести заболевания.

Они способны поражать многие органы и системы организма человека (центральную и периферическую нервную системы, сердце, легкие, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу, органы зрения).

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что для предупреждения заражения энтеровирусной инфекцией необходимо:

  • соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед едой, после возвращения с улицы и т.д, обрабатывать руки разрешенными дезинфектантами;
  • в летний период времени купаться только в разрешенных местах отдыха, где контролируется качество воды;
  • тщательно промывать горячей водой овощи и фрукты, приобретенные на рынках и в торговой сети;
  • не пить воду из непроверенных источников, при употреблении напитков в общественных точках и из питьевых фонтанчиков использовать индивидуальный одноразовый стакан;
  • проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, чаще проветривать;
  • пользоваться индивидуальной посудой, следить за чистотой предметов ухода за детьми раннего возраста;
  • избегать контактов с лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания, ограничить контакты детей раннего возраста, сократить время пребывания их в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
  • соблюдать «респираторный этикет»: при кашле и чихании рекомендуется прикрывать рот и нос одноразовыми платками и салфетками, которые выбрасывать в урну после однократного использования;
  • в случае появления симптомов инфекционного заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

Помните, что энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани человека, при появлении первых симптомов заболевания необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:27 0
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