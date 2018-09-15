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В Туле лечебное учреждение УФСИН бесплатно снабжало многоквартирные дома водой

В Туле лечебное учреждение УФСИН бесплатно снабжало многоквартирные дома водой

За это руководитель учреждения получил от прокуратуры представление об устранении нарушений законодательства.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки в деятельности Лечебно-исправительного учреждения №3 УФСИН России по Тульской области установлены нарушения законодательства о федеральной собственности.
 
Установлено, что меучреждению было передано в оперативное управление федеральное имущество –три артезианские скважины, находящиеся в Туле в поселке Озерный. Скважины были поставлены на баланс учреждения.
 
Стоит отметить, что артезианские скважины являются единственным источником водоснабжения в поселке Озерный. В связи с этим администрация регионального центра уполномочила ЛИУ №3 снабжать водой жителей поселка до 1 мая 2022 года.
 
Однако договоры с жителями поселка на поставку им воды с января 2017 года и по настоящее время лечебно-исправительное учреждение не заключило. Соответственно, деньги за эту услугу ЛИУ не получает. 
 
Общая стоимость предоставленных ЛИУ-3 услуг по водоснабжению с 1 января 2017 года по 30 июня 2018 года составляет 978 518,58 рубля. При этом воду учреждение бесплатно поставляет воду в поселок, но претенциозной работы с жителями не ведется.
 
Это приводит к бесконтрольному использованию природных ресурсов РФ, в кроме этого ЛИУ-3 не выполняет обязанности по перечислению в доход Федерального бюджета денег за использование артезианских скважин. Все это свидетельствует о ненадлежащем управлении государственным имуществом, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
В связи с выявленными нарушениями 13 сентября в адрес руководителя ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Тульской области внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства о федеральной собственности.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:52 +1
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