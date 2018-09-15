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Тула присоединилась к Всемирному дню чистоты «Сделаем!»

Тула присоединилась к Всемирному дню чистоты «Сделаем!»

Сегодня в областном центре проходят работы по наведению порядка на городских территориях.

В рамках экологической акции порядок наводят в березовой роще на Косой Горе и комплексе «Рубеж обороны Тулы» Привокзального округа.
 
 
Силами Тульского отделения зеленого движения России «Эка» и главного управления по Привокзальному округу производится сбор и вывоз мусора. Как отмечают организаторы субботника, осуществляется раздельный сбор и вывоз мусора по категориям: стекло, шины, пластиковые бутылки, бытовое отходы.
 
 
Всего задействовано около 120 человек и 5 единиц техники.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:22 0
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