Под Тулой задержали автомобильного вора

Сотрудники отдела полиции «Ленинский» задержали подозреваемого в кражах аккумуляторов.

По предварительным данным, злоумышленник по ночам обровывал автомобили, припаркованных на улице и оставленных без присмотра. Полицейские изобличили 20-летнего безработного туляка, когда он снял два аккумулятора с «Вольво» в одном из посёлков неподалёку от областной столицы. Нанесённый ущерб составил более 34 тысяч рублей.

Подозреваемый признался в содеянном, у него изъято похищенное. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража». Выясняются все детали незаконной деятельности мужчины, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.