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Под Тулой задержали автомобильного вора

Под Тулой задержали автомобильного вора

Мужчина некоторое время промышлял кражами из автомобилей.

Сотрудники отдела полиции «Ленинский» задержали подозреваемого в кражах аккумуляторов.

По предварительным данным, злоумышленник по ночам обровывал автомобили, припаркованных на улице и оставленных без присмотра. Полицейские изобличили 20-летнего безработного туляка, когда он снял два аккумулятора с «Вольво» в одном из посёлков неподалёку от областной столицы. Нанесённый ущерб составил более 34 тысяч рублей.

Подозреваемый признался в содеянном, у него изъято похищенное. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража». Выясняются все детали незаконной деятельности мужчины, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:22 +2
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