новости
новости
Регистрация
В Туле снимают очередной выпуск «Ревизорро»
Фото из соцсетей и Instagram.

В Туле снимают очередной выпуск «Ревизорро»

Съемочную группу программы видели в центре города оружейников.

13 сентября в Тулу приехала съемочная группа телеканала «Пятница» с ведущей программы «Ревизорро» Настасьей Самбурской.

В соцсети попало фото съемочной группы в центре города возле ТЦ «Утюг».

К тому же в Instagram Самбурская выложила фото, сделанное на площади Ленина.

Какой из тульских ресторанов попал в «Ревизорро» и что показала проверка, пока остается загадкой.

К слову, съемки программы еще с первой ведущей проекта — Еленой Летучей — прошли в городе оружейников в декабре 2014 года. Тогда ведущая «Ревизорро» взяла интервью у таракана и ужаснулась грязи в ресторанах.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
В Туле проходят съемкипроектРевизорро
Люди
Настасья Самбурская
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области на заводе Haval первую машину планируют выпустить в феврале 2019 года
В Тульской области на заводе Haval первую машину планируют выпустить в феврале 2019 года
Бывшую сотрудницу администрации Заокского района будут судить за махинации с землей
Бывшую сотрудницу администрации Заокского района будут судить за махинации с землей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.