В Туле снимают очередной выпуск «Ревизорро»

Фото из соцсетей и Instagram.

13 сентября в Тулу приехала съемочная группа телеканала «Пятница» с ведущей программы «Ревизорро» Настасьей Самбурской.

В соцсети попало фото съемочной группы в центре города возле ТЦ «Утюг».

К тому же в Instagram Самбурская выложила фото, сделанное на площади Ленина.

Какой из тульских ресторанов попал в «Ревизорро» и что показала проверка, пока остается загадкой.

К слову, съемки программы еще с первой ведущей проекта — Еленой Летучей — прошли в городе оружейников в декабре 2014 года. Тогда ведущая «Ревизорро» взяла интервью у таракана и ужаснулась грязи в ресторанах.