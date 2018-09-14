Бывшую сотрудницу администрации Заокского района будут судить за махинации с землей

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Ясногорский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудницы муниципального образования Пахомовское Заокского района Тульской области. Женщину обвиняют в совершении двух эпизодов по статье «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, в период с 3 октября по 10 октября 2012 года к обвиняемой обратился мужчина с просьбой выдать ему выписки из похозяйственной книги, подтверждающей наличие у него права на земельный участок, расположенный в одном из поселков Заокского района.

9 октября 2012 года обвиняемая изготовила и подписала соответствующие документы. Через некоторое время земельный участок был зарегистрирован и ему присвоили кадастровый номер.

Второй эпизод преступления обвиняемая совершила аналогичным образом с 5 июля до 16 июля 2013 года.

В рамках расследования данного уголовного дела и в ходе проведенных следователями следственных действий обвиняемая в полном объеме возместила причинённый имущественный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.