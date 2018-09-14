В Тульской области на заводе Haval первую машину планируют выпустить в феврале 2019 года

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев посетил индустриальный парк «Узловая». Он осмотрел строительную площадку автозавода Haval китайской компании Great Wall, ознакомился с готовностью цехов к запуску производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Завод включает в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, производства запчастей. С сентября начался массовый набор сотрудников. В этой связи нам необходимы инженеры-сварщики, электронщики, механики, робототехники. У нас действует программа развития сотрудников, которая предусматривает постоянное обучение персонала, в том числе — на заводах автоконцерна в Китае, — сообщил директор завода г-н Чжан Цзюньсюе.

Он рассказал о ходе подготовки к запуску производства. К началу ноября будет полностью завершен монтаж технического оборудования. Все производственные участки и офисные помещения уже готовы к использованию. В январе будут завершены все подготовительные работы к пуску производства.

В конце февраля планируется выпуск первой машины.

На встрече с представителями Haval было отмечено, что все договоренности, зафиксированные в трехстороннем соглашении между автоконцерном, правительством Тульской области и Корпорацией развития поэтапно реализуются.