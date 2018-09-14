Журавлев назначен замминистра – директором департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Андрей Журавлев назначен заместителем министра — директором департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов. До своего назначения на должность Андрей Анатольевич возглавлял региональное государственное учреждение «Тульские парки».

Имеет два высших образования. В 2003 году с отличием окончил Тульский артиллерийский инженерный институт, а также в 2012 году с отличием окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В министерстве природных ресурсов и экологии Андрей Журавлев будет курировать вопросы в сфере лесных отношений, осуществления на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах.

Женат, воспитывает двоих детей.

Временно исполняющим обязанности директора ГУ ТО «Тульские парки» назначен Сергей Евгеньевич Егоркин. С декабря 2016 года Егоркин работает в должности заместителя директора по развитию и содержанию территорий.

В 1996 году Егоркин окончил Ярославское высшее военное финансовое училище (институт), в 2004 году – Северо-западный институт повышения квалификации ФСКН России.