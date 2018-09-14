Фото из архива Myslo.
Из-за коммунальной аварии часть Пролетарского округа Тулы осталась без воды
На месте аварии работают специалисты «Тулагорводоканала».
14 сентября в частном секторе на ул. Яблочкова, 61 в Туле произошла коммунальная авария — порыв системы холодного водоснабжения. На месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал».
Из-за этого на указанной улице до окончания работ будет ограничена подача холодной воды.
Туляков предупреждают о временном ухудшении качества воды.
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