Из-за коммунальной аварии часть Пролетарского округа Тулы осталась без воды

Фото из архива Myslo.

14 сентября в частном секторе на ул. Яблочкова, 61 в Туле произошла коммунальная авария — порыв системы холодного водоснабжения. На месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал».

Из-за этого на указанной улице до окончания работ будет ограничена подача холодной воды.

Туляков предупреждают о временном ухудшении качества воды.