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Из-за коммунальной аварии часть Пролетарского округа Тулы осталась без воды
Фото из архива Myslo.

Из-за коммунальной аварии часть Пролетарского округа Тулы осталась без воды

На месте аварии работают специалисты «Тулагорводоканала».

14 сентября в частном секторе на ул. Яблочкова, 61 в Туле произошла коммунальная авария — порыв системы холодного водоснабжения. На месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал».

Из-за этого на указанной улице до окончания работ будет ограничена подача холодной воды. 

Туляков предупреждают о временном ухудшении качества воды.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:38 +1
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